Gaziantep'te park halindeki çekiciye çarpan tırın sürücüsü öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarındaki çekiciye çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarındaki çekiciye çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Süleyman Yüce'nin (61) kullandığı 31 BDH 602 plakalı yarı römorklu tır, İslahiye-Hatay yönünde Yeşilyurt Kavşağı'nın 36. kilometresinde karşı şeride geçerek park halindeki 31 BBH 191 plakalı çekiciye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Yüce'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.