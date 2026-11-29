Diğer futbolcular ısınma ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

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