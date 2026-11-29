Gaziantep FK, Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü sahasında oynayacağı Aliağa Futbol maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Dün Trendyol Süper Lig'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Diğer futbolcular ısınma ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.