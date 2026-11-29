Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde toplam 8 bin 915 dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığında, dekar başına 600 kilogram verimle yaklaşık 5 bin 349 ton üretim bekleniyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, iki ilçede devam eden yer fıstığı hasadına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Belpınar, İslahiye’de 3 bin 804 dekar, Nurdağı’nda ise 5 bin 111 dekar olmak üzere toplam 8 bin 915 dekar alanda yer fıstığı ekiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Dekar başına ortalama 600 kilogram verim elde edildiğini aktaran Belpınar, bu yıl İslahiye’de yaklaşık 2 bin 282 ton, Nurdağı’nda 3 bin 67 ton olmak üzere iki ilçede toplam 5 bin 349 ton yer fıstığı üretimi beklendiğini kaydetti.

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Bölge tarımında önemli bir yere sahip olan yer fıstığı, hem çiftçilerin gelir kaynakları arasında bulunuyor hem de İslahiye ve Nurdağı’nın tarımsal üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor.

Üreticiler, hasat çalışmalarını sürdürürken, yer fıstığının bölge ekonomisine sağladığı katkı da önemini koruyor.