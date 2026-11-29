Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki yemeni ustası Ahmet Ataş, 5 metrekarelik dükkanında ürettiği kışlık yemeni botları ile dünyaya açılıyor.

Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Ahmet Ataş, henüz 7 yaşındayken babasının tavsiyesi üzerine başladığı yemenicilik mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Geleneksel el sanatları arasında yer alan yemeniciliği yıllardır yaşatan Ataş, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte genellikle yazın giyilen geleneksel yemeni ayakkabılara yenilik katarak soğuk havalara uygun patik, terlik ve bot üretiyor. Farklı renk ve desenlerde hazırladığı ürünleri vatandaşların beğenisine sunan Ataş, 5 metrekarelik küçük dükkanından ürettiği kışlık yemeni botları ABD, Avustralya dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Kışlık yemenilere olan talebin her geçen gün arttığını belirten Ataş, vatandaşların yaz aylarında daha çok klasik yemeni modellerini tercih ettiğini, havaların soğumasıyla birlikte ise ayakları sıcak tutan geleneksel yöntemlerle üretilen botlara ilgi gösterdiğini ifade etti.

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"Sektör canlandı ve büyük bir ivme kazandı"

Yemeni ustası Ahmet Ataş, yaklaşık 50 yıldır ayakkabı ve yemeni sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık 50 yıla yakın bir zamandır ayakkabı ve yemeni işindeyim. İlk başladığım dönemlerde saya ustası olarak çalışmaya başladım. Bu 50 yıl içerisinde yemenicilik sektörünün içinde yer aldık. Truva ve Harry Potter filmleriyle birlikte sektör yeniden canlandı ve büyük bir ivme kazandı. Haliyle üretim değişti, daha da genişledi ve vasıflı insan gücüne ihtiyaç doğdu. Biz de bu sektörün içerisinde yer aldık. İş yerindeki ürünlerin tamamına yakını bana ait tasarım ve modellerden oluşuyor. Burada hem model üretiyoruz hem de sektörün saya işindeki ihtiyaçlarına göre cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

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"Yemeniyi yeniden modernize edilmiş haliyle yaşatıyoruz"

Yemeninin binlerce yıllık geçmişe sahip, doğal ve el yapımı bir ürün olduğunu ifade eden Ataş, "Yemeni dediğimizde binlerce yıllık bir geçmişi olan, tamamen doğal ve el yapımı bir üründen bahsediyoruz. Bu nedenle malzemelerde elimizden geldiğince farklı ürünler kullanmak istemiyoruz. Ancak kış ayları geldiğinde ayakları soğuktan korumak amacıyla müşterilerin talebine göre tabanına kauçuk ekleyebiliyoruz. Bunun dışında tamamen organik malzemelerden üretilen el yapımı bir ürün. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu ürünü, günümüzde yeniden modernize edilmiş haliyle yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Giyilebilecek en sağlıklı ürünlerden biri yemenidir"

Yemeninin ayak sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu belirten Ataş, yurt dışında "Ayak sağlığı açısından giyilebilecek en sağlıklı ürünlerden biri yemenidir. Çünkü içi, dışı ve özellikle tabanı tamamen deriden üretiliyor. Doğal olduğu için içerisinde herhangi bir kimyasal veya petrol türevi madde bulunmuyor. Yemeni kullanan kişilerde ayak sağlığı açısından rahatlama sağlıyor, mantar gibi sorunlara karşı da faydalı olabiliyor. Özellikle yaz aylarında ayağı en serin tutan ayakkabılardan biri yemenidir. Son zamanlarda sektörde yaşanan gelişim ve yeniliklerle müşteri kitlemiz de giderek genişledi. Şu anda talep oldukça ABD, Avrupa ülkeleri ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın birçok yerine yemeni gönderebiliyoruz" diye konuştu.