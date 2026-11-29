Gaziantep'te görme engelli vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bilgisayar kursunda teknoloji kullanmayı öğrenmenin ve dijital dünyaya erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde görme engelli vatandaşların dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi gösteriliyor. Özel yazılımlar ve sesli ekran okuyucu programları eşliğinde verilen eğitimlerde kursiyerler, bilgisayar kullanmanın yanı sıra klavye hakimiyeti, Word ve Excel gibi ofis programları, eposta gönderimi ve internet kullanımı gibi konularda da bilgi ve beceri kazanıyor. Aldıkları eğitimlerle günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen görme engelli vatandaşlar, öğrendikleri sayesinde dijital dünyada daha bağımsız hareket edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

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"Kursiyerlerimizin gelişimi beklediğimizden de iyi"

Kurs hakkında bilgi veren ve kursiyerlerin fazlasıyla iyi bir şekilde bilgisayarı öğrendiğini belirten Bilgisayar kursu eğitmeni Volkan Yağlıç, "Amacımız, görme engelli arkadaşlarımıza toplumdaki her bireyden beklediğimiz bilgisayar kullanım becerilerini kazandırmak. Görme engelli bireylerin üstün yetenekleri olduğu yönünde toplumda bilinen yanlışlar var. Onlar da hepimiz gibi hayatlarını yaşamaya çalışıyor. Sadece bizden biraz daha dezavantajlı bir gruptalar. Kursumuzun uzun olmasının sebeplerinden biri de daha fazla pratik yapma imkanı sunmak. Eğitimlerde öncelikle klavye hakimiyeti üzerinde duruyoruz. Ardından sesli ekran okuyucu programlarını kullanma, bu programların ayarlarını yapma, Word ve Excel gibi ofis programlarında işlem gerçekleştirme, metin yazma ve düzenleme konularında eğitim veriyoruz. Kursumuzun temel amacı, görme engelli bireylerin hiç kimseye ihtiyaç duymadan bilgisayar kullanabilmelerini sağlamak. İnternet üzerinden eposta kontrollerini yapabilmelerini, eDevlet gibi resmi işlemlerini gerçekleştirebilmelerini ve dosya gönderip indirebilmelerini hedefliyoruz. Kursiyerlerimizin gelişimi beklediğimizden de iyi. Klavye hakimiyetleri çok hızlı ilerliyor. Kendi eposta hesaplarını açıp kontrol edebiliyor, veri indirip gönderebiliyorlar. Üstelik yalnızca yazı değil, dosya gönderimi de yapabiliyorlar" dedi.

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"Çocuklara bilgisayar üzerinden bir şeyler gösterebilecek kadar kullanmayı öğrenmek istiyorum"

İlerleyen süreçte mesleğini icra ederken bilgisayarı aktif olarak kullanmak istediğini söyleyen Kursiyer Nazlıcan Öner, "Kurs olduğunu duydum ve bilgisayar öğrenmek istiyordum. Görme engellilere yönelik bilgisayar kursu olup olmadığını öğrenmek için aradım. Kayıt oluşturdum ve kursa geldim. Burada bilgisayar kullanmayı, yazı yazmayı, Excel ve Word programlarını öğrendik. Özel eğitim alanındaki mesleğimde bilgisayarı açıp çocuklara bilgisayar üzerinden bir şeyler gösterebilecek kadar kullanmayı öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"Sesli programlar sayesinde bilgisayar kullanmayı öğrendim"

Sesli komut programları ile bilgisayarı kolay bir şekilde öğrendiğini aktaran İkbal Taş, "Mesleğimden dolayı bilgisayar öğrenmek istediğim için araştırma yaptım ve burayı öğrendim. Çağrı merkezini telefonla arayarak ön başvuruda bulundum. Daha sonra bana geri dönüş yaptılar ve kursa başladım. İlk başlarda bilgisayar kullanırken zorlanıyordum. Buraya geldikten sonra sesli programlar sayesinde bilgisayar kullanmayı öğrendim. Şu an rahatlıkla kullanabiliyorum. Kursa gelmeden önce kendi mesleğim üzerinden bilgisayar kullanamayacağımı düşünüyordum. Ancak burada öğrendiğim için artık kullanabileceğime inanıyorum" diye konuştu.

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"Bilgisayar kullanmanın ne kadar eğlenceli ve keyifli olduğunu fark ettim"

Bilgisayar kullanmanın ne kadar keyifli olduğunu kursa gelince fark ettiğini anlatan ve görme engelli bireylere de kursa gelmeleri yönünde tavsiyede bulunan Merve Kocaoğlan ise, "Görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi verileceğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında gördüm. Zaten bilgisayar eğitimi almak istiyordum. Telefonla arayarak kayıt bıraktım. Kurs başladığında doğrudan arandım ve davet edildim. Ben de keyifle katılıyorum. İlk başlarda daha önce bilgisayar deneyimim olmadığı için zorlanıyordum. Ancak öğrendikçe bilgisayar kullanmanın ne kadar eğlenceli ve keyifli olduğunu fark ettim. Bizim gibi görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi verildiği için çekinmek, 'ben yapamam' demek olmamalı. Herkesin keyifle gelip eğitim almasını istiyorum. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.