Bu süreçte toplam 837 sayı üreten Merinos Voleybol, rakiplerine ise 613 sayı verdi.

Ligin 10. haftasında Kamil Ocak Spor Salonu'nda Sakarya Voleybol'u konuk eden Gaziantep temsilcisi, rakibini 25-7, 25-10 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

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