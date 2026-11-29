Şahinbey Belediyesi ile Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen U9 Gelişim Ligi’nde final müsabakaları Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası’nda oynandı. Oynanan müsabakalar sonrasında 20252026 sezonu alt yaş grubu ligleri tamamlandı. 26 takımın 520 sporcuyla katıldığı turnuvada minik futbolcular, sezon boyunca ortaya koydukları performansla büyük beğeni topladı.

Şahinbey Belediyesi’nin altyapı destek projesi kapsamında gerçekleştirilen 20252026 Gelişim Liglerinde U12, U11 ve U10 yaş grubu karşılaşmalarının ardından U9 Gelişim Ligi final müsabakaları da Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası’nda oynandı. Final ve üçüncülük karşılaşmalarında 4 takımın 80 sporcusu mücadele etti.

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"Altyapı desteklerimizi sürdüreceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin sporla büyümesi ve yeteneklerini geliştirmesi için altyapı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Belediyemiz ile Gaziantep ASKF Başkanlığı iş birliğinde düzenlediğimiz U9 Gelişim Ligi müsabakalarını tamamladık. Müsabakalar sonucunda şampiyon olan Kartal 1903 SK başta olmak üzere dereceye giren takımlarımıza ödüllerini takdim ettik. Lig boyunca mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin sporla büyümesi ve yeteneklerini geliştirmesi için altyapı desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Şampiyon kartal 1903 SK

Büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından şampiyonluğa ulaşan Kartal 1903 SK başta olmak üzere dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Minik sporcuların mücadele azmi ve sahada sergiledikleri performans, izleyenlerden takdir topladı.