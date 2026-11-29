Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli 20 bin sumak fidanı dağıttı.

Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli tarım ürünlerinden biri olan sumak, kentin gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra yetişme şartları bakımından da bölge tarımı için avantaj sunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sumak üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği destekle bölge coğrafyasına uyumlu bu ürünün ekim alanlarının artırılmasını hedefliyor.

Nizip ilçesi Uluyatır Köyü’nde düzenlenen dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Gaziantep Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ve Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz katıldı.

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Destek, sulama imkanı kısıtlı ve engebeli bölgelerde alternatif gelir kaynağı olacak

Derin, suyu iyi süzen, kireçli ve kayalık arazilerde yetişebilen sumak, sulama imkanlarının sınırlı olduğu bölgelerde alternatif bir tarımsal ürün olarak öne çıkıyor. Destekle, özellikle sulama imkanlarının kısıtlı olduğu kıraç ve engebeli arazilerin değerlendirilmesi, çiftçilerin alternatif ürünlerle gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi hedefleniyor.

"Bilimsel çalışıyoruz"

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, dünyanın su savaşlarına doğru gittiğini belirterek, "Kuraklık oluyor. Biz bu sumağı niye veriyoruz? Kurağı suya dayanıklı. Sumak ekşisi yapacağı sumak yok. İşte şu anda bu yaptığımız çalışmayla sumak önemli. Pandemi döneminde bilim dünyası dedi ki ‘Eğer sumak yersen hasta olmazsın’ dedi. Sumak ye, sumak ek ya, sumak ekşisi yap ya. Allah sana şifayı da vermiş. Ama Allah sana aklını da kullan demiş. ‘Akıllı ol ya kulum’ demiş. İşte tam yapmaya çalıştığımız şey şu. Bilimsel çalışıyoruz" diye konuştu.

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Dikimden itibaren ikinci yılda meyve vermeye başlayan sumak, beşinci veya altıncı yılda tam verime ulaşarak 2025 yıl boyunca ürün sağlayabiliyor. Gerçekleştirilen fidan desteğiyle hem kıraç arazilerin tarımsal üretime kazandırılması hem de çiftçilerin uzun vadeli ve sürdürülebilir üretim imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.