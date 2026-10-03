Gaziantep'te Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüphanesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bir dünya devleti olmamız, Türk devletleriyle, komşularımızla ilişkilerimizi çok daha güçlendirmek adına arkeoloji enstitümüz ve kültürel miras vakfımız çok kıymetli." dedi.

Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Şehitkamil ilçesinde kurulan Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın okumaya, eğitime ve bilgiye ilişkin bıraktığı mirasın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye için arkeoloji, Türkoloji ve tarihin ülke açısından önemli olduğuna değinen Alpaslan, "Bir dünya devleti olmamız, Türk devletleriyle, komşularımızla ilişkilerimizi çok daha güçlendirmek adına arkeoloji enstitümüz ve kültürel miras vakfımız çok kıymetli. İnşallah amaçlanan hedefler doğrultusunda çok önemli çalışmalar yaparak başta Türk dünyası olmak üzere önemli çalışmalarda bulunacağız." diye konuştu.

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Kütüphanede Ortaylı'nın isminin yaşatılmasının anlamlı olduğunu belirten Alpaslan, Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüphanesi'nin kurulmasına katkılarından dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Anadolu topraklarının tarihin başlangıç noktalarından biri olduğuna değinen Alpaslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinde Bakanlık olarak 800'e yakın arkeolojik kazı yapıyoruz. Ülkemiz tarihin başlangıç noktası olduğu için toprağın neresini açsak tarih çıkıyor. Bu eserleri gelecek nesillere aktarmak son derece önemli. Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimize, bilim insanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hocamızı tekrar rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ailesine sabırlar diliyorum."

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın öğrencisi olduğunu belirterek, "İlber hocanın dersleri konferans şeklinde ve çok fazla katılımla olurdu. Dışarıdan öğrenciler gelirdi. Hocanın değerini bilen herkes oraya katılmak isterdi." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tarih ve kültüre ilgiyi artırdığını söyledi.

Şahin, "Büyük bir miras, büyük bir kültürel miras ve içindeki kitaplar da İlber Hocamıza çok yakıştı. Türkiye'de ve uluslararası alanda bir itibarı var hocanın. Onu nasıl geleceğe taşıyacağız? Söz uçar yazı kalır. Hocanın bizde yarattığı en önemli şey bizde merak duygusu uyandırdı. Tarihi kalın kalın kitaplardan süzdü. 'Okumanız gereken en önemli kitap' diye bize el kitabı verdi. 'Gitmeniz gereken en önemli 20 şehir' dedi. Hocam sadeleştirdi, akıllandırmak için yalınlaştırmak gerekiyor. Hocamızın mirasını yaşatmaya devam ettirmek istiyoruz. Yeni İlber hocalar yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı da medeniyetlerin doğduğu bu coğrafyada, arkeoloji açısından önemli bir kütüphanenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ailesi adına teşekkür etti.

Ortaylı, "Bildiğiniz gibi babam için kitap, yaklaşık 60 yıllık kariyerinde en büyük yoldaşı, her zaman karşılaştırmalı olarak referans aldığı kaynak, vakit geçirmek için en büyük eğlence araçlarından biri ve hayatının önemli yatırımıydı. Babamın vefatının ardından kitaplarını onun geride bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak görüyorum. Bir nevi kardeşimiz olan kitapların ne kadar kıymetli olduğunu ve yıllardır kütüphanelerde bu kitapların araştırmacılarla buluştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Babam da bugün bunu görseydi hepimiz gibi çok mutlu olurdu." diye konuştu.

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Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi. Alpaslan ve beraberindekiler kütüphaneyi gezdi.