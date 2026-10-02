Nurdağı'nda şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 27 AUJ 639 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Gökçedere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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