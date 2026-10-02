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        Nurdağı'nda şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Nurdağı'nda şarampole devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 27 AUJ 639 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Gökçedere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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