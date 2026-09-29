Nurdağı Kaymakamı Erciyas başarılı halterci Kalkan'ı kabul etti
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, halter müsabakalarında elde ettiği derecelerle ilçeyi temsil eden genç sporcu Hamdullah Kalkan'ı makamında kabul etti.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, halter müsabakalarında elde ettiği derecelerle ilçeyi temsil eden genç sporcu Hamdullah Kalkan'ı makamında kabul etti.
Erciyas, 77 kilogramda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler B Grubu Halter müsabakalarında Gaziantep birincisi olan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'nda da ikincilik elde eden Kalkan'a spor hayatında başarı diledi.
Kalkan da kendisine verilen destekten dolayı Kaymakam Erciyas'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.