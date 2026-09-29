Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziler Mahallesi 154041 No'lu Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir inşatta sıhhi tesisatçı olarak çalışan Halil Yağız (17), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.