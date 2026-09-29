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        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Gaziantep'te yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Gaziler Mahallesi 154041 No'lu Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir inşatta sıhhi tesisatçı olarak çalışan Halil Yağız (17), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yağız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yağız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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