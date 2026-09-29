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        Gaziantep'te "Kampüs Sosyal Hizmet Merkezi" protokolü imzalandı

        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin sosyal risklerinin erken dönemde tespit edilmesi ve sosyal hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Kampüs Sosyal Hizmet Merkezi (KSHM) kurulması için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Kampüs Sosyal Hizmet Merkezi" protokolü imzalandı

        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinin sosyal risklerinin erken dönemde tespit edilmesi ve sosyal hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla Kampüs Sosyal Hizmet Merkezi (KSHM) kurulması için protokol imzalandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Gaziantep Şubesi işbirliğinde hayata geçirilecek proje için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

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        Bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Çeber, şunları aktardı:

        "İçeriğine bakıldığında gerekli ve doğru kurgulandığında iyi hizmet vereceği belli olan bir protokol. Gençlerin her türlü sosyal ihtiyacını en erken şekilde tespit edecek ve öğrencilerin kentle ilgili, üniversite ile ilgili, maddi sorunlarını tespit edecek. Biz de kurumlarımız aracılığıyla gençlerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Muhtemeldir ki önce Gaziantep'teki bu proje, şehirdeki diğer üniversitelere ve diğer illere örnek olacak."

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da kurumlar arası işbirliklerinin bu tarz projeler için önemli olduğunu dile getirerek projenin hayırlı olmasını diledi.

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        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise proje için heyecanlı olduklarını belirterek, projeyle öğrencilere bireysel ve aile danışmanlığı ile yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve seminerler verileceğini dile getirdi.

        Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, bu projenin hem ev sahibi hem de paydaşı olmaktan dolayı onur duyduklarını belirterek üniversite iş birliğinde gençlerin yanında olacaklarını ifade etti.

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