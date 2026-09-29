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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi 145 bin kişiye hizmet verecek

        Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi 145 bin kişiye hizmet verecek

        Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlandığında günlük 145 bin kişilik nüfusa hizmet vermesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi 145 bin kişiye hizmet verecek

        Gaziantep'te yapımına başlanan Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlandığında günlük 145 bin kişilik nüfusa hizmet vermesi planlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalangoz, Göksüncük ve Karacaören mahalleleri ile Kuzeyşehir Toplu Konut alanlarında oluşan atık suların arıtılması amacıyla yapılacak tesis, 45 bin metrekarelik proje alanında inşa edilecek.

        Yaklaşık 517 milyon lira yatırım bedeline sahip tesisin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) hibesiyle hayata geçirileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tesiste fiziksel ve biyolojik arıtmanın yanı sıra ultraviyole arıtma sisteminin de kullanılacağı belirterek, mevcut paket arıtma tesislerinin sürdürülebilir şekilde hizmet verebilmesi için yeni tesisin planlandığını ifade etti.

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        Tesiste kullanılacak modern arıtma teknikleriyle atık suların standartlara uygun şekilde arıtılması ve çevreye olası olumsuz etkilerin azaltılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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