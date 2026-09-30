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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep merkezli resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep merkezli resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 01:21 Güncelleme:
        Gaziantep merkezli resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda Gaziantep ve Aydın'da düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

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        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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