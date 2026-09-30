Gaziantep merkezli resmi evrakta sahtecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Zanlıların 2022-2024 yıllarında, doktor onayına tabi olan ilaçlara ait reçeteleri usulsüz düzenledikleri, reçete edilen ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığı sattıkları ve bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Ekipler, bu kapsamda Gaziantep ve Aydın'da düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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