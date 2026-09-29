Gaziantep'te silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, tekstil fabrikasında silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan Şerif Özkaya (25), henüz belirlenemeyen nedenle silindir makinesine sıkıştı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Özkaya, müdaheleye rağmen kurtulamadı.
Özkaya'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.