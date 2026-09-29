Gaziantep'te silindir makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çalışan Şerif Özkaya (25), henüz belirlenemeyen nedenle silindir makinesine sıkıştı.

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