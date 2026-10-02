Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te "41 Yıllık Evli Çiftlere Umre Projesi" kapsamında düzenlenen kura çekimine katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ile ilgililer katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "41 Yıllık Evli Çiftlere Umre Projesi"nde emekleri bulunanlara teşekkür etti.

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Programda, 41 yıl ve üzeri evli çiftlerin umre ibadetlerini gerçekleştirmeleri için kura çekimi yapıldı.

Kura sonucunda umreye gitmeye hak kazanan çiftler belirlendi.

Daha sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile Şahinbey ilçesinde hayırsever Ahmet Deniz'in destekleriyle yapılan İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulunan Göktaş, bir mağazanın açılışına da katıldı.