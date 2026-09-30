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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Gaziantep-Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 8'e yükseldi.

        Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen kazada 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 7 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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