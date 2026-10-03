Genç öğrenci TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması'nda birinci oldu

ADSIZ GÜNEBAKAN / KEMAL KARAGÖZ - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın birincisi Ömür Turgut, yapay zekanın insanların hayatındaki yerini ve insanı anlamanın bilgi sahibi olmaktan farklı olduğunu "UNVERIFIED" isimli filminde ele aldı.

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