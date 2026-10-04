Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 04.10.2026 - 23:32 Güncelleme:
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.
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