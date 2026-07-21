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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal eden ve satanlar ile silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 131 gram sentetik uyuşturucu, 41 fişek ele geçirerek, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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