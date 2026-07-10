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        Merinos Voleybol, yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne odaklandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, kadrosuna kattığı 11 isimle yeni sezonda Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Merinos Voleybol, yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne odaklandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, kadrosuna kattığı 11 isimle yeni sezonda Sultanlar Ligi'ni hedefliyor.

        Son üç sezonda iki kez play-off etabından dönen Merinos Voleybol, 2026-2027 sezonu için "Sultanlar Ligi" parolasıyla kadro hazırlıklarını tamamladı.

        Kadrosunu 2 yabancı ve 9 Türk oyuncuyla güçlendiren Gaziantep ekibi, tercihini Sultanlar Ligi tecrübesi olan oyunculardan yana kullandı.

        Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, AA muhabirine, bir yandan altyapıyı güçlendirirken diğer yandan şampiyonluk hedefleyen bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi.

        Geçen sezonu istedikleri gibi geçiremediklerini belirten Atalar, "Bu yıl yaptığımız transferlerle şu anda grup içerisinde Sultanlar Ligi'ne şampiyonluk için en büyük adaylardan birisiyiz, hedefimiz Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Bunun için bütün hazırlıkları tamamladık. Transferlerin de yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı." dedi.




        - Kadro sil baştan yenilendi

        Sil baştan baştan kadro kurduklarını ve tüm takımı yenilediklerini anlatan Atalar, şöyle konuştu:

        "Bir Kübalı oyuncumuz var, bir de Ukrayna Milli Takımı'ndan iki oyuncu ile yabancı transferimizi tamamladık ve imzaları attık. Kızlarımızın hepsinin ligde de daha önceden başarıları var. 6 oyuncumuz Sultanlar Ligi'ni görmüş ve Sultanlar Ligi tecrübesi olan oyuncular, bu sene biraz daha erken hareket ettik ve daha sağlam duruyoruz. Oyuncularımızı da bir üst seviye oyuncular aldık."

        - Altyapıya önem veriliyor

        Atalar, altyapıya önem verdiklerini ve genç oyuncuları yetiştirmek için çalıştıklarını, şu anda 225 lisanslı oyuncuya sahip olduklarını ifade etti.

        Yaz kış fark etmeden kurslar düzenlediklerini ve 9-15 yaş arası kız çocuklarına eğitim verdiklerini dile getiren Atalar, "Bizim buradaki asıl hedefimiz imkanı olmayan kız çocuklarımızı bulup onlara hem öz güven vermek hem sosyal çevreyi sağlamak hem de voleybolcu yetiştirmek. Eylül ayında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa okul taramalarına başlıyoruz. Okul taramalarına gittiğimizde boy ve fiziksel kriterleri uygun kız çocuklarını herhangi bir ücret almadan yetiştiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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