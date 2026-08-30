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        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Gaziantep'te partisinin il kongresine katıldı

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

        Çayır, Şehitkamil ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirten Çayır, "Milli Yol Partisi, İmam-ı Azam'ın mücadelesini mücadele kabul etmiştir, Fatih Sultan Mehmet'in fetih ruhunu kabul etmiştir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' sözünü parola kabul etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir saniyesine bile hükmedemediğiniz dünya için fırıldak olmaya değmez' ve 'Siyaset millet için yapılır' sözlerini kabul etmiş bir harekettir." diye konuştu.

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        Tarım, eğitim ve adalet başta olmak üzere birçok alanda projelerinin bulunduğunu ifade eden Çayır, Türkiye'de yapısal değişimin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

        Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede, Sadık Polat, Milli Yol Partisi Gaziantep İl Başkanı seçildi.

        Programa, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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