Şehitkamil Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlerin masraflarını hafifletmek amacıyla ücretsiz düğün salonu, gelinlik, kına ve nişan elbisesi ile gelin arabası desteği sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere dar gelirli ailelere yönelik uygulama kapsamında Karacaahmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan düğün salonu hizmete açıldı.

Destekten yararlanacak çiftlere, 800 farklı model arasından gelinlik, kına ve nişan elbisesi de ücretsiz sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düğün salonlarının yüksek fiyatları nedeniyle vatandaşların yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirtti.

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Genç çiftlerin evlilik hazırlıklarına destek olmak istediklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere dar gelirli ailelerimiz düğünlerini salonlarımızda ücretsiz yapabilecek. Desteğimiz sadece bununla da sınırlı değil. Gelin adaylarımız 800 model arasından gelinlik, kına ve nişan elbiselerini de ücretsiz alabilecek. 2,5 yıldır kullandığım makam arabam da genç çiftlerimizin gelin arabası olacak. Evlenecek tüm kardeşlerimizin yanındayız."