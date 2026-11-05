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        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yollar yenilendi

        Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yenileme ve asfalt çalışmaları Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde devam etti. Mahallede zamanla yıpranan ve bozulmaların meydana geldiği yollar, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla asfaltlanarak daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yollar yenilendi

        Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol yenileme ve asfalt çalışmaları Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde devam etti. Mahallede zamanla yıpranan ve bozulmaların meydana geldiği yollar, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla asfaltlanarak daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirildi.

        Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım güvenliğini artırmak ve mahallelerin fiziki ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Özellikle zaman içerisinde yoğun kullanım, mevsimsel şartlar ve çeşitli nedenlerle deforme olan yollar, ekiplerin titiz çalışmasıyla yeniden asfaltlandı. Çalışmalar kapsamında bozulan yol yüzeyleri yenilenerek sürücüler ve yayalar açısından daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturuldu. Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki yollar daha düzgün ve konforlu bir görünüme kavuştu.

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        Vatandaşların ulaşım konforu ön planda

        İlçenin farklı noktalarında ihtiyaç ve önceliklere göre planlanan asfalt ve yol bakım çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda devam ediyor. Mahallelerin taleplerini ve sahadaki ihtiyaçları dikkate alınarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler ilçenin dört bir yanında titizlikle sürdürülüyor.

        Mahalle sakinlerinden yenilenen yollara tam not

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzun süredir bozuk olan yolların yenilenmesiyle birlikte günlük ulaşımın daha rahat ve güvenli hale geldiğini belirten vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, mahallelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasından ve sorunlara hızlı şekilde çözüm üretilmesinden dolayı Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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