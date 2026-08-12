Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması yapıldı

Yürütülen çalışmayla yol güvenliği ve ulaşım konforunun artırıldığı, turizme de katkı sağlandığı ifade edildi.

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