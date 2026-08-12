Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması yapıldı
Giresun'un Güce ilçesindeki Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması gerçekleştirildi.
Giriş: 12.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
Giresun'un Güce ilçesindeki Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması gerçekleştirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yayla güzergahındaki 8 kilometrelik sathi kaplama imalatının tamamlandığı belirtildi.
Yürütülen çalışmayla yol güvenliği ve ulaşım konforunun artırıldığı, turizme de katkı sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada, il genelinde yürütülen ulaşım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
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