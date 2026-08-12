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        Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması yapıldı

        Giresun'un Güce ilçesindeki Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması yapıldı

        Giresun'un Güce ilçesindeki Ağaçbaşı Yaylası'nda yol çalışması gerçekleştirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yayla güzergahındaki 8 kilometrelik sathi kaplama imalatının tamamlandığı belirtildi.

        Yürütülen çalışmayla yol güvenliği ve ulaşım konforunun artırıldığı, turizme de katkı sağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, il genelinde yürütülen ulaşım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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