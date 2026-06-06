AK Parti Giresun İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı
AK Parti Giresun İl Başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi.
AK Parti Giresun İl Başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ensar Topcu, İl Başkanlığında düzenlenen programda, İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz'ın görevinden ayrıldığını söyledi.
Yılmaz'ın Giresun'da bir çok görevde AK Parti'ye hizmet ettiğini belirten Topcu, emekleri için teşekkür etti.
Topcu, AK Parti'nin yetiştirdiği kadrolara her zaman sahip çıkarak gücünü koruduğunun altını çizdi.
Değişimin AK Parti'de her zaman daha güçlenip, yukarı ivmelenerek gerçekleşen bir durum olduğunu ifade eden Topcu, üzerine koyarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.
Topcu, daha güçlü bir teşkilatla seçimlere hazırlanacaklarını belirterek, "En büyük ve en öncelikli hedefimiz, 2028'de Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yolunu açık etmektir." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.