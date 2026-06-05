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        Giresun'da kahverengi kokarcaya yönelik çalışmalar için 5 milyon lira destek sağlandı

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kentte kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülecek çalışmalar için 5 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:06 Güncelleme:
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        Giresun'da kahverengi kokarcaya yönelik çalışmalar için 5 milyon lira destek sağlandı

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, kentte kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülecek çalışmalar için 5 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını belirtti.

        Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Fındık Araştırma Enstitüsü koordinesinde yürütülecek çalışmalarda, Türkiye İş Kurumunca Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 20 kişi için 5 milyon liranın üzerinde ödenek tahsis edildiğini ifade etti.

        Söz konusu program ile kahverengi kokarca zararlısının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde mücadele çalışmalarına destek sağlanacağını aktaran Elmas, zararlının yayılımının önlenmesi ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedefleneceğini kaydetti.

        Elmas, Giresun ekonomisinin ve üreticinin en önemli gelir kaynağı olan fındığı korumak adına devletin tüm imkanlarıyla sahada olmasının son derece kıymetli olduğunun altını çizerek, son dönemde ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülen mücadele çalışmalarının bu destekle daha da güçleneceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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