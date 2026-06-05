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        Giresun'da okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi

        Giresun'da okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim şenliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Giresun'da okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi

        Giresun'da okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim şenliği organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde düzenlenen şenlikte, 31 okuldan 1800 öğrenci bir araya geldi.

        Şenlik alanını ziyaret eden Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, oyun, sanat, doğa ve kültür temelli atölye çalışmalarını inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

        Çocukların gelişimine katkı sunması amacıyla gerçekleştirilen şenlikte, çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İsa Tozlu ile veliler katıldı.

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