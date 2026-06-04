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        Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı

        Giresun'da dalgıç ekibi denizde dip temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı

        Giresun'da dalgıç ekibi denizde dip temizliği gerçekleştirildi.

        Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan dalgıç ekiplerinin deniz tabanında atık temizliği yaptığı belirtildi.

        Çeşitli atıkların denizden çıkarılarak çevre kirliliğine dikkat çekildiği, toplanan atıkların Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarına yüklenerek alandan götürüldüğü ifade edildi.

        Denizlerin ve doğal yaşam alanlarının korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulanan açıklamada, çevre temizliğinin sadece kurumların değil, tüm vatandaşların ortak görevi olduğunun altı çizildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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