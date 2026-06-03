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        Giresun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Giresun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun geçişi Liman Kavşağı'nda Resul A. idaresindeki 06 RP 202 plakalı otomobil ile Nazmi K. yönetimindeki 34 FSK 028 plakalı otomobil çarpıştı.

        Olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Resul A. ile beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Serkan Seferoğlu ve Salih Kapukaya yaralandı.

        Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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