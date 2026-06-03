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        Giresun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Giresun'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde lokantada 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü, kardeşinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.T. ve tutuksuz yargılanan S.D. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti, tarafların ve görgü tanıklarının ifadelerinin ardından, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyündeki lokantada 31 Ağustos 2025'te yaşanan silahlı kavgada Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralanmış, Ümit Çapkın tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan lokanta sahibi E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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