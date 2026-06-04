Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Türkiye, fındık ihracatından 9 ayda 2 milyar dolara yakın gelir elde etti

        Türkiye, fındık ihracatından 9 ayda 2 milyar dolara yakın gelir elde etti

        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 9 ayında 2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, fındık ihracatından 9 ayda 2 milyar dolara yakın gelir elde etti

        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 9 ayında 2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-31 Mayıs 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 982 milyon 948 bin 564 dolar karşılığında 150 bin 592 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 260 bin 143 ton fındık ihracatından 2 milyar 128 milyon 347 bin 469 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı
        Giresun'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Atık malzemeler sanat eserine dönüştü
        Atık malzemeler sanat eserine dönüştü
        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
        İki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 4 yaralı
        Kırmızı ışık ihlali kazayı getirdi: 3 yaralı
        Kırmızı ışık ihlali kazayı getirdi: 3 yaralı
        Giresun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Giresun'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı