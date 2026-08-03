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        ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:21 Güncelleme:
        ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi.

        Sis Dağı Yaylası'nın Hanyanı mevkisinde kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Fatmanur Murat için Eynesil ilçesinin Ören beldesindeki Merkez Cami'de tören düzenlendi.

        Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ören Belde Belediye Başkan Vekili Eyüp Kara ile vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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