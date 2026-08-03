ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişi toprağa verildi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ATV'nin devrildiği kazada hayatını kaybeden kadın Giresun'da defnedildi. Sis Dağı Yaylası'nın Hanyanı mevkisinde kullandığı ATV'nin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Fatmanur Murat için Eynesil ilçesinin Ören beldesindeki Merkez Cami'de tören düzenlendi. Törene, Murat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ören Belde Belediye Başkan Vekili Eyüp Kara ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Murat'ın cenazesi beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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