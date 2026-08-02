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        Gümüşhane'de gölete devrilen pikap sürücüsünün cenazesi defnedildi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü Yusuf Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Gümüşhane'de gölete devrilen pikap sürücüsünün cenazesi defnedildi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde baraj göletine devrilen pikabın sürücüsü Yusuf Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Korkmaz'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Giresun'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh Köyü Camisi'ne getirildi.

        Burada düzenlenen cenaze törenine Korkmaz'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Korkmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dün Yusuf Korkmaz (59) idaresindeki 28 ACE 368 plakalı pikap, Sapmaz köyü mevkisinde Gökçebel Baraj Göleti'ne devrilmişti.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu Korkmaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.



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