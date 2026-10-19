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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonda 130 gram sentetik kannabinoid, 14 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 191 gram sıvı sentetik kannabinoid ile 60 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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