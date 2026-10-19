Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 130 gram sentetik kannabinoid, 14 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 191 gram sıvı sentetik kannabinoid ile 60 bin lira ele geçirildi.

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