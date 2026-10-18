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        Giresun'da, Yeşilay istişare toplantısı düzenlendi

        Giresun'da, Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Giresun'da, Yeşilay istişare toplantısı düzenlendi

        Giresun'da, Yeşilay Karadeniz Bölge İstişare toplantısı yapıldı.

        Yeşilay Giresun Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasındaki bir tesiste düzenlenen toplantıda, bölge genelinde yürütülen faaliyetler ve saha çalışmaları görüşüldü.

        Açıklamada, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin şunlar kaydedildi:

        "Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, farkındalık çalışmaları ve YEDAM’ın sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri ele alındı. Şubeler arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunulurken Karadeniz Bölgesi’nde yürütülen faaliyetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi konuları gündeme alındı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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