Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Giresun'un Dereli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 15.10.2026 - 18:00 Güncelleme:
Giresun'un Dereli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde, C.K. yönetimindeki 28 ACG 949 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 28 ADP 488 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü C.K. ile N.K. ve H.K, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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