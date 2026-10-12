Tanju Çolak ve Hami Mandıralı gençlerle bir araya geldi
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Giriş: 12.10.2026 - 17:54 Güncelleme:
Eski milli futbolcular Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, Görele ilçesindeki etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Görele Gençlik Merkezince düzenlenen programa katılan Tanju Çolak ve Hami Mandıralı, gençlere deneyimlerini aktardı, soruları yanıtladı.
Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.
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