Giresun'da "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Borsadan yapılan açıklamada, yarışmanın borsanın 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışmayla Giresun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin, fındığın üretim sürecinin ve bölge ekonomisindeki öneminin fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildiği bildirilen açıklamada, yarışmaya katılanlara teşekkür edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, borsa olarak sanatı ve kültürel üretimi desteklemeye, kentin değerlerini tanıtmaya ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

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Bölük, borsanın 100 yıllık kurumsal geçmişini Giresun'un köklü fındık kültürüyle buluşturan yarışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kentin hafızasına kazandırılan eserlerin kalıcı bir kültürel miras oluşturmasını temenni etti.