Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

        Giresun'da "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

        Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Giresun'da "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

        Giresun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Fındık ve Giresun" temalı 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

        Borsadan yapılan açıklamada, yarışmanın borsanın 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, yarışmayla Giresun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin, fındığın üretim sürecinin ve bölge ekonomisindeki öneminin fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılınmasının amaçlandığı ifade edildi.

        Yarışmada dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildiği bildirilen açıklamada, yarışmaya katılanlara teşekkür edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, borsa olarak sanatı ve kültürel üretimi desteklemeye, kentin değerlerini tanıtmaya ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

        REKLAM

        Bölük, borsanın 100 yıllık kurumsal geçmişini Giresun'un köklü fındık kültürüyle buluşturan yarışmanın hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kentin hafızasına kazandırılan eserlerin kalıcı bir kültürel miras oluşturmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        8 yaşındaki kız çocuğuna şiddet
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlanıyor
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        Şiddetli yağış birçok ilde etkisini sürdürüyor!
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        "Aziz Yıldırım gaza getirmiş"
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Yeniden mahkemelik oldular
        Yeniden mahkemelik oldular
        ABD'de Trump protestosu
        ABD'de Trump protestosu
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da fındık bakım teknisyeni eğitimleri başladı
        Giresun'da fındık bakım teknisyeni eğitimleri başladı
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresun'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Giresunlu profesör röportajının dolandırıcılıkta kullanıldığını belirterek...
        Giresunlu profesör röportajının dolandırıcılıkta kullanıldığını belirterek...
        Giresun'da Uzgara incirinin hasadı sonbaharda ve kışın da sürüyor Adını yet...
        Giresun'da Uzgara incirinin hasadı sonbaharda ve kışın da sürüyor Adını yet...
        Tanju Çolak ve Hami Mandıralı gençlerle bir araya geldi
        Tanju Çolak ve Hami Mandıralı gençlerle bir araya geldi