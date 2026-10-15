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        Giresun'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Giresun'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bulancak-Kovanlık kara yolu Şeyh Musa köyü mevkisinde, Ali Bilgen idaresindeki 28 ABE 804 plakalı tır ile Tevrat Ada yönetimindeki 28 TA 838 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Necla Ada yaralandı.

        Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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