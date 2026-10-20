Giresun'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 20.10.2026 - 21:57 Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy köyü mevkisinde Y.K. idaresindeki 08 ABU 514 plakalı tır ile B.A'nın kullandığı 35 BYY 877 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan H.A. ve Z.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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