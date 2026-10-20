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        Giresun'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Giresun'da tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu Güneyköy köyü mevkisinde Y.K. idaresindeki 08 ABU 514 plakalı tır ile B.A'nın kullandığı 35 BYY 877 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan H.A. ve Z.A. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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