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        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde el sanatları sergisi açıldı.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düğün salonunda organize edilen sergide, kursiyerlerin el sanatları beğeniye sunuldu.

        Üç gün gezilebilecek serginin açılış törenine, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve davetliler katıldı.

        - Öğrenciler turistik mekanları gezdi


        Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel gelişimi desteklemek amacıyla gezi düzenlendi.

        Öğrenciler, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Kümbet Yaylası, Kuzalan Şelalesi, Mavigöl ve Göksu travertenlerini ziyaret etti.


        Yüksekokul Müdürü Ersan Bektaş, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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