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        Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurulu ertelendi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurulu ertelendi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor'un olağan seçimli genel kurul toplantısı ertelendi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre,olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

        Toplantı, 18 Temmuz'da çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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