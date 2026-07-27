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        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Güre Mahallesi sahilinde denize giren İ.Y. (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Giresun Prof. Dr. İlham Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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