Giresun'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 34 YHJ 50 plakalı otomobil, Kayhan köyünde yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde bulunan M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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