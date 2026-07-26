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        Giresun'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Giresun'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 34 YHJ 50 plakalı otomobil, Kayhan köyünde yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler otomobilde bulunan M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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