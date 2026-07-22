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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi tedavi altına alındı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi tedavi altına alındı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi tedavi altına alındı.

        Güzelyalı Mahallesi sahil kesiminde denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15) boğulma tehlikesi geçirdi.

        Onları kurtarmak için suya giren Y.K. (15) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi de bu sırada boğulma tehlikesi atlattı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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