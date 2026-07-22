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        Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Giresun'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Muaz A. (28) idaresindeki 34 TA 8261 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki yolculardan Kader A. (37) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralılardan M.M.A. (1), M.İ.A. (5) ve T.A. (45) kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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