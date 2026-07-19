Giresun'da dere yatağına düşen kişi öldü

Giresun'da dere yatağına düşen kişi hayatını kaybetti.



Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde dere yatağına bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda Arif Gök'e (42) ait olduğu belirlenen cansız bedene ulaşıldı.



Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Gök'ün cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.







