Giresun'da kadın kooperatifi mavi yemişten ürünler imal ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kadınlar tarafından kurulan kooperatifte yörede yetiştirilen mavi yemiş ürünü katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırılıyor.



Bulancak Kadın Kooperatifi Başkanı Nalan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin 9 kadın ortak tarafından 2024 yılında kurulduğunu söyledi.



Aslan, yörenin ana ürününün fındık olduğunu, bunun yanı sıra mavi yemişi de ön planda tuttuklarını ifade ederek, mavi yemişten ürünler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.



Mavi yemişin kurusunun yanı sıra sirke, reçel ve marmelat gibi ürünler imal ettiklerini vurgulayan Aslan, "Kooperatif markamız üzerinden bu ürünlerin satış ve pazarlamasını sürdürüyoruz. Yeni katma değerli ürünler elde etme adına araştırmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Yörede özellikle kadın çiftçiler tarafından mavi yemiş üretiminin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını dile getiren Aslan,"Mavi yemiş yöremize son derece uygun bir ürün. Kadın çiftçiler tarafından dikimi gerçekleştirilen bahçelerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu bahçelerde elde edilecek ürünlerin kooperatifimiz üzerinden değerlendirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.



Ürünlerine yoğun ilginin olduğunu söyleyen Aslan, mağaza, sosyal medya ve katıldıkları fuarlar sayesinde ürünlerini pazarladıklarını belitti.



Aslan, fındıkla ilgili de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, gelecekte hem fındık, hem de mavi yemişi birleştirerek katma değerli ürünler elde etmeyi de arzu ettiklerini sözlerine ekledi.







